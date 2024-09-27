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Закон, порядок, государство

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Расчет САУ «Гвоздика» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт БпЛА противника на Херсонском направлении

Расчет САУ «Гвоздика» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт БпЛА противника на Херсонском направлении

После поражения цели, расчет быстро выполняет перекат меняя позицию для выполнения новых задач. .

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