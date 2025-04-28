Как переводится слово «аджика» и что оно означает на самом деле?

Что скрывается за названием блюда и c какой легендой оно связано — в справке aif.ru. Аджика — не просто острая приправа, а целая кулинарная философия, пропитанная ароматом трав и многовековыми традициями Кавказа.
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