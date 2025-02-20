Лавров: конфликт на Украине можно решить, устранив его первопричины

Россия и Соединенные Штаты обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что решить украинский конфликт можно только через устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит пресс-служба дипведомства.
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