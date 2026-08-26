Маткапитал в Свердловской области вырастет до 800 тысяч рублей: новые меры поддержки анонсировал губернатор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа, ФедералПресс. В Свердловской области с нового года существенно увеличат региональный материнский капитал – максимальная сумма выплаты достигнет 800 тысяч рублей для семей, где родился шестой и последующий ребенок.
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