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Маткапитал в Свердловской области вырастет до 800 тысяч рублей: новые меры поддержки анонсировал губернатор

Маткапитал в Свердловской области вырастет до 800 тысяч рублей: новые меры поддержки анонсировал губернатор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа, ФедералПресс. В Свердловской области с нового года существенно увеличат региональный материнский капитал – максимальная сумма выплаты достигнет 800 тысяч рублей для семей, где родился шестой и последующий ребенок.

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