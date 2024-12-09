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В России допустили технический отскок ослабевшего к рублю доллара

В России допустили технический отскок ослабевшего к рублю доллара

С учетом того, что рублю за последние восемь торговых сессий удалось нивелировать все понесенные в ноябре потери, курс нацвалюты уже находится на уровнях третьей декады октября и «по инерции может еще немного укрепиться», считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

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