В России допустили технический отскок ослабевшего к рублю доллара

С учетом того, что рублю за последние восемь торговых сессий удалось нивелировать все понесенные в ноябре потери, курс нацвалюты уже находится на уровнях третьей декады октября и «по инерции может еще немного укрепиться», считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.