В России допустили технический отскок ослабевшего к рублю доллара

С учетом того, что рублю за последние восемь торговых сессий удалось нивелировать все понесенные в ноябре потери, курс нацвалюты уже находится на уровнях третьей декады октября и «по инерции может еще немного укрепиться», считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.
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