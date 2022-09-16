Юнармейцы Ростовской области посетили военно-патриотический центр «Вымпел-Азов»

В рамках суточного сбора в Азове ребята посетили посетили музей ВПЦ «Вымпел-Азов», занятия по рукопашному бою, экскурсию по Азову и приняли участие в торжествах и гуляньях в День города.
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