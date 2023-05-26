Молодой мужчина в черной одежде бесследно исчез в Приморье

В Приморье объявлены поиски 25-летнего Тимофея Валитова из Уссурийска. 20 мая 2023 года молодой человек ушел из дома улице Ракитной, 44, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".