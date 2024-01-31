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The Long Dark 2, оценки Persona 3 Reload, детали Star Wars Outlaws, Destiny 2 X Mass Effect…

The Long Dark 2, оценки Persona 3 Reload, детали Star Wars Outlaws, Destiny 2 X Mass Effect…

В ремейке первого «Ведьмака» разработчики значительно переработают геймплей и уберут устаревшие элементы; Persona 3 Reload называют одним из лучших ремейков; в Persona 5 Tactica появится русский язык; Spec Ops: The Line убрали из продажи в Steam; авторы Dark and Darker одержали ещё одну победу в судебных разбирательствах с Nexon; в отменённом продолжении Deus Ex не б .

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