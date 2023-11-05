В Бразилии нашли бункер с оружием и наркотиками в свинарнике

Сотрудники федеральной и военной полиции бразильского штата Парана в ходе операции по борьбе с наркоторговлей обнаружили на территории свинарника бункер с семью тоннами марихуаны, а также с винтовками и боеприпасами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии