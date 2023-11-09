Приготовьтесь, сейчас будет обидное (для некоторых).Российская экономика в третьем квартале выросла на 5,1%.
Экономика, глупцы! (с)
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Alex Nемо
Из более чем 300 тонн добытого в России золота ЦБ закупил аж...30! Это уже безусловный прогресс со стороны наебулиной. Жаль только что автор забыл (а может не знает), что рост экономики был достигнут не благодаря увеличенной ставке по кредитам, а благодаря тому что Мишустин распоряжается средствами ФНБ, на что ЦБ не в состоянии наложить свою грабельки Хотя пытались и силхуянов и наебулина прикарманить средства и из ФНБ тоже...
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1 д.
Михаил Сенников
Пусть она объяснит, почему курс бакса растет!!!! оно бы и насрать на этот курс, но за ним сразу ползут цены на топливо и далее на все остальное!!!
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12 час.
Alex Nемо
Пусть лучше объяснят какое отношение внутренние цены на нефтепродукты вообще имеют к курсу бакса или ценам нефти на западных биржах. Это внутренние цены и они должны зависеть только от себестоимости добычи и производства (плюс какой-то процент для прибыли) но не от того какие цены устанавливаются где-то там в зелёных фантиках! В большинстве нефтедобывающих стран внутренние цены на нефтепродукты или очень низкие или вообще нулевые, например так было при Каддафи в Ливии. Средняя цена за литр в ОАЭ сильно выросла с $0,15 до $0.9, а если перевести на местные деньги то всё равно копейки с учётом размера зарплат, самый качественный (дорогой) бензин в Венесуэле — $0,02, Ливии и Иране — $0,03 и $0,05 соответственно.
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4 час.
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