Экономика, глупцы! (с)

Alex Nемо Из более чем 300 тонн добытого в России золота ЦБ закупил аж...30! Это уже безусловный прогресс со стороны наебулиной. Жаль только что автор забыл (а может не знает), что рост экономики был достигнут не благодаря увеличенной ставке по кредитам, а благодаря тому что Мишустин распоряжается средствами ФНБ, на что ЦБ не в состоянии наложить свою грабельки Хотя пытались и силхуянов и наебулина прикарманить средства и из ФНБ тоже...

Михаил Сенников Пусть она объяснит, почему курс бакса растет!!!! оно бы и насрать на этот курс, но за ним сразу ползут цены на топливо и далее на все остальное!!!