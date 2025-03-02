Попов начнет с чистого листа

Виктор Прощенко

У нас Чубайс украл миллиарды и спокойно уехал в Израиль воровал все время пока жил в России. Об этом писали везде где только можно и все спокойно покинул матушку Россию. И сейчас её проклинае. А с Поповым не ясно что происходит. Дело против него явно шито белыми нитками