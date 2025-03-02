По его заверениям, он совершенного случайно узнал, что был отправлен в отпуск и уволен и не знает, ни где его личное дело, ни аттестаты.
Попов начнет с чистого листа
Комментарии
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Виктор Прощенко
У нас Чубайс украл миллиарды и спокойно уехал в Израиль воровал все время пока жил в России. Об этом писали везде где только можно и все спокойно покинул матушку Россию. И сейчас её проклинае. А с Поповым не ясно что происходит. Дело против него явно шито белыми нитками
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