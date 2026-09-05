Путин: РФ сделает все от нее зависящее для обеспечения безопасности переговоров и посредников в лице Уиткоффа и Кушнера

5 сентября президент России Владимир Путин встретился в Кремле со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
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