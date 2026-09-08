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В индийском штате от наводнения пострадали более 3,5 млн человек

В индийском штате от наводнения пострадали более 3,5 млн человек

Более 3,5 млн человек в 14 округах штата Бихар пострадали от наводнений, во вторник ситуация ухудшилась, власти предупредили о критическом уровне Ганга, сообщил Департамент по управлению стихийными бедствиями штата.

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