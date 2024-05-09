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Военные новости ★ спецоперация

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«150 вылетов в день»: представитель ВСУ сообщил об активности разведывательных БПЛА ВС РФ на юге Украины

«150 вылетов в день»: представитель ВСУ сообщил об активности разведывательных БПЛА ВС РФ на юге Украины

В последнее время значительно увеличилась активность разведывательных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Российской Федерации над южными регионами Украины.

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