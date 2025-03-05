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Петербургский дневник

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ВСУ 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинская армия выпустила 57 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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