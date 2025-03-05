ВСУ 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинская армия выпустила 57 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 57 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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