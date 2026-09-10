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Инна Сорокина возглавила Департамент госрегулирования тарифов Орловской области

Инна Сорокина возглавила Департамент госрегулирования тарифов Орловской области

Кадровые изменения произошли накануне в Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Орловской области.

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