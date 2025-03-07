Трамп — американский Горбачев? Речь президента США в Конгрессе сравнили с докладом на съезде КПСС

БлокнотРУ Обращение Дональда Трампа к Конгрессу вызвало бурю обсуждений. Военный блогер Юрий Подоляка провел параллели между ним и знаменитым докладом Михаила Горбачева на XXVII съезде КПСС в 1986 году, который дал начало горбачевской перестройки.
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