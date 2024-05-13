В Перми школьница избивает девочек на улицах и публикует видео с расправами в интернете

ПЕРМЬ, 13 мая, ФедералПресс. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить пермскую школьницу, которая избивает других девочек на улицах.
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