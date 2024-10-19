Российские войска освободили село Зоряное в ДНР

Отражены две контратаки штурмовых групп противника Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики.
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