В более 50 регионах РФ за выборами будут следить международные наблюдатели

Наблюдение за выборами в Государственную думу в более 50 регионах России будут вести международные наблюдатели, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова 18 сентября на брифинге, посвященном началу работы избирательных участков.
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