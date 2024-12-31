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  • Александр Пятнистый
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Над территорией России за ночь сбили 68 украинских дронов

Над территорией России за ночь сбили 68 украинских дронов

Враг попытался атаковать восемь регионов страныСредства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 68 украинских беспилотников над восемью регионами России.

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