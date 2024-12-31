Над территорией России за ночь сбили 68 украинских дронов

Враг попытался атаковать восемь регионов страныСредства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 68 украинских беспилотников над восемью регионами России.
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