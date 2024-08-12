Киберпреступления — это плохо. Так единогласно решила ООН

ООН единогласно приняла российскую инициативу по борьбе с киберпреступностьюОрганизация Объединенных Наций поддержала предложение России о создании международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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