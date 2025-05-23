Песков: в вопросе переговоров России и Украины имеют значение все нюансы

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал возможные изменения в составе переговорной группы Киева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал для РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, подчеркнув, что в вопросе переговоров значения имеют все нюансы.