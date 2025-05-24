У тамбовчанина арестовали автомобиль за неуплату алиментов на содержание трех детей

В Мордовском районном отделении судебных приставов возбуждено три исполнительных производства в отношении 34-летнего мужчины, которого суд обязал ежемесячно выплачивать алименты на содержание трех несовершеннолетних детей.
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