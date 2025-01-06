Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал стандартным нарушением политкорректности высказывание президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) о презрении к русскому народу.
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