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Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу

Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал стандартным нарушением политкорректности высказывание президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года) о презрении к русскому народу.

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