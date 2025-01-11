Сигнал из Тихого океана: ускорение течений грозит усилением последствий глобального потепления Ирина ВальковаКлиматологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Университета Майами опубликовали тревожные данные: за последние 30 лет скорость течений в Тихом океане заметно возросла.