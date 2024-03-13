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В небе над Ивановской областью загорелся русский военный самолет Ил-76

В небе над Ивановской областью загорелся русский военный самолет Ил-76

В Минобороны назвали причину катастрофы Ил-76 в Ивановской области.В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76.

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Комментарии
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АндрейБорков
Скорее всего это возгорание двигателя не случайность. Видимо контрразведка не сработала, посчитали, что все под контролем. Проспали &quot;спящих агентов&quot; СБУ или кого там еще. Хреново, товарищи чекисты, очень хреново. Сейчас укропитеки начнут себя пятками в грудь стучать, а их &quot;бригадир&quot; мусьё Буданов* доложит в МИ-6 и ЦРУ о заслуге перед ними. А наши летчики погибли, погибли и те, кто был в самолете помимо них. Это даже не хреново, это еще хуже! Царство им Небесное.
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