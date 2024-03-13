В небе над Ивановской областью загорелся русский военный самолет Ил-76

АндрейБорков

Скорее всего это возгорание двигателя не случайность. Видимо контрразведка не сработала, посчитали, что все под контролем. Проспали "спящих агентов" СБУ или кого там еще. Хреново, товарищи чекисты, очень хреново. Сейчас укропитеки начнут себя пятками в грудь стучать, а их "бригадир" мусьё Буданов* доложит в МИ-6 и ЦРУ о заслуге перед ними. А наши летчики погибли, погибли и те, кто был в самолете помимо них. Это даже не хреново, это еще хуже! Царство им Небесное.