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Павлюченкова о том, как переносит жару в Токио: «Не на 100 процентов восстановилась после первого круга. Вчера было реально не очень»

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова, во втором круге Олимпиады обыгравшая Анну-Лену Фридсам (6:1, 6:1), рассказала, оправилась ли от теплового удара, полученного в первом раунде.

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