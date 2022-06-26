Подразделения ВСУ обстреляли Стаханов в ЛНР из комплекса «Точка-У»

Федеральное агентство новостей Город Стаханов Луганской Народной Республики был накрыт огнем со стороны подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Федеральное агентство новостей Город Стаханов Луганской Народной Республики был накрыт огнем со стороны подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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