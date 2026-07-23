Житель Куеды за 5 тыс. рублей передал мошенникам свою банковскую карту

В Куеде расследуется уголовное дело в отношении местного жителя 1995 года рождения. Мужчина подозревается в том, что, действуя из корыстной заинтересованности, передал клиенту оператора по переводу денежных средств электронное средство платежа и доступ к нему, предоставленные ему оператором.