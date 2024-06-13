Модель и блогерша Елена Перминова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram.
Модель Елена Перминова выложила фото в купальнике
Комментарии
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Владимир Лагно
А чем она "знаменита" и почему "наша"???Таких уродин даже на бойне не увидишь,она хороша только на холодец и то для животных!
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17 час.
E
Ed
Ступня где то под 45 размер а то и более. Как набор длинных костей без мяса интересна только дворнягам
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16 час.
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