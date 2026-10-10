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Региональная Юридическая Служба

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Почему после расставания тянет к бывшему и как пережить эту ломку

Физическая боль разрыва Вас бросили, или вы ушли сами. Но тело не понимает. Сердце сжимается, руки дрожат, вас физически тянет к этому человеку.

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