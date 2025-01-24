Ультиматум Трампа: Путин не для того показывал «Орешник», чтобы за океаном «быковали», когда хотят переговорить

К чему приведёт жесткая риторика американского лидера? На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Владимир Путин сегодня проведет важный международный телефонный разговор, сообщил днем 23 января Дмитрий Песков.
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