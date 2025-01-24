Ультиматум Трампа: Путин не для того показывал «Орешник», чтобы за океаном «быковали», когда хотят переговорить

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Максим Буров

Хорошее время. Ляпнул чего-нибудь в интернете и фиг подтянешь. Не официально же.Цель понятна.Хорошо, что Путин никогда не опустится до реакции на чьи либо публикации в соцсетях. А визги Трампа, это визги ребенка в детском саду.