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Ультиматум Трампа: Путин не для того показывал «Орешник», чтобы за океаном «быковали», когда хотят переговорить

Ультиматум Трампа: Путин не для того показывал «Орешник», чтобы за океаном «быковали», когда хотят переговорить

К чему приведёт жесткая риторика американского лидера? На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Владимир Путин сегодня проведет важный международный телефонный разговор, сообщил днем 23 января Дмитрий Песков.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Хорошее время. Ляпнул чего-нибудь в интернете и фиг подтянешь. Не официально же.Цель понятна.Хорошо, что Путин никогда не опустится до реакции на чьи либо публикации в соцсетях. А визги Трампа, это визги ребенка в детском саду.
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19 час.
Александр Мурзин
У америкосов от безнаказанности вообще крыша сьехала, значит надо поправить. Остановить все поставки в и сторону не джидаясь ввозных пошлин и пусть загнутся их авиастроение и многгие другие отрасли.
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18 час.
ВВ
Владимир Витковский
... рыжий смешон...
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17 час.

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