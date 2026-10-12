Петля за петлей: как вязание может принести пользу здоровью осенью

С наступлением холодов многие возвращаются к домашним занятиям: достают спицы, пряжу и начинают вязать теплые вещи.
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