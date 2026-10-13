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J.K. Rowling doc to explore 'Harry Potter' author's career, politics

The BBC is developing a two-part documentary about J.K. Rowling that explores the "Harry Potter" author's life, career and polarizing politics.

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