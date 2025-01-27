Маркетолог объяснила россиянам, как избавиться от ненужных трат

И сохранить бюджет Умелые продавцы часто навязывают ненужные товары и услуги. Как избежать лишних трат, отказаться от концепции «жить здесь и сейчас» и сохранить бюджет для более важных целей, радио Sputnik объяснила маркетолог Елизавета Волошанина.