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Олимпиада-80, трагедия на футболе и последний концерт «Кино»: стадиону «Лужники» – 65

Олимпиада-80, трагедия на футболе и последний концерт «Кино»: стадиону «Лужники» – 65

Чего только не перевидал за свои 65 лет московский стадион «Лужники»: на его поле проходили Спартакиады, Олимпийские игры и даже конгрессы «Свидетелей Иеговы», играли Пеле и Марадона, а между футбольными баталиями гремели грандиозные рок-концерты.

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