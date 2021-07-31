Олимпиада-80, трагедия на футболе и последний концерт «Кино»: стадиону «Лужники» – 65

Чего только не перевидал за свои 65 лет московский стадион «Лужники»: на его поле проходили Спартакиады, Олимпийские игры и даже конгрессы «Свидетелей Иеговы», играли Пеле и Марадона, а между футбольными баталиями гремели грандиозные рок-концерты.