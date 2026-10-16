Вице-премьер РФ заявил, что российские нефтеперерабатывающие заводы обладают двукратным запасом мощностей по выпуску дизельного топлива относительно внутреннего спроса.
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