В Казахстане призвали раскрыть условия добычи нефти и газа иностранцами

Петицию с требованием раскрыть условия соглашений о разделе продукции (СРП) при добыче нефти и газа на месторождениях Кашаган и Тенгиз иностранными компаниями разметил председатель правления альянса предпринимателей «Парасат» Олег Пак 25 июня на официальном портале E-Petition.