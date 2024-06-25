В Казахстане призвали раскрыть условия добычи нефти и газа иностранцами

Петицию с требованием раскрыть условия соглашений о разделе продукции (СРП) при добыче нефти и газа на месторождениях Кашаган и Тенгиз иностранными компаниями разметил председатель правления альянса предпринимателей «Парасат» Олег Пак 25 июня на официальном портале E-Petition.
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