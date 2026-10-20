От обнаруженных в Нью-Мексико обломков до записей американских военных лётчиков над Тихим океаном. Что известно о громких случаях наблюдения неопознанных объектов и какие объяснения давали власти? Metro вспомнило самые громкие случаи "встреч с НЛО".
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