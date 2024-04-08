Рыба в России подешевеет

Морская рыба в России станет дешевле благодаря модернизации отрасли, которой занялась группа ВТБ. На встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым 8 апреля президент РФ Владимир Путин дал понять, что доволен начавшимся процессом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии