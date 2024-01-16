Шведы в Латвии по русскому языку указали местным на их место

У Латвии сейчас два куратора- Швеция и Франция. Её непосредственные хозяева со стороны НАТО и банков.

СА

Сергей Андросов

Он кричал:" Ошибка тут, это я еврей!", а ему говорят:" Не шибко тут, выйди вон из дверей!" Лабусы забыли кто их у шведов купил! Пусть должок вернут, или ,пусть их шведы взад выкупают, по курсу!