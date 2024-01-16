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Шведы в Латвии по русскому языку указали местным на их место

Шведы в Латвии по русскому языку указали местным на их место

Шведы в Латвии вспомнили, кто в доме хозяин - под чьей короной существовала эта территория, и указали латышизаторам на место.

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Комментарии
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Natalija Osminina
У Латвии сейчас два куратора- Швеция и Франция. Её непосредственные хозяева со стороны НАТО и банков.
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1 д.
СА
Сергей Андросов
Он кричал:&quot; Ошибка тут, это я еврей!&quot;, а ему говорят:&quot; Не шибко тут, выйди вон из дверей!&quot; Лабусы забыли кто их у шведов купил! Пусть должок вернут, или ,пусть их шведы взад выкупают, по курсу!
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Заголовок никак в осмысленное предложение не складывается. Автоперевод или автор тАджик нерусский?
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3 час.

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