Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Музаффарджона Ибодуллозоды за нападение на женщину

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мигранта из Таджикистана Музаффарджона Ибодуллозоды за нападение на женщину

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива (ИИ) Напомним, что в Московском метрополитене произошел неприятнейший инцидент с участием 61-летней русской женщины и семейной пары из Таджикистана.

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