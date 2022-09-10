Шукшина раскритиковала Клаву Коку после ее скандального выступления во Владивостоке

Певица Клава Кока выступила на Дне Знаний во Владивостоке, исполнив несколько матных песен. Теперь скандальной артистке грозит наказание по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», передает CTnews.