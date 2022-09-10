Нью Информ

1 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тритон Серж
    юным бл--м везде дорогаГлюкоза вышла в с...
  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. И кому он теперь нужен со своими" ужимками и прыжками"?.. Любое напоминание об  этой команде "беженц...Журналист Набутов...
  • Николай Егоров
    Хаматва ДЕНЬГИ СПИОНЕРИА и ДРЫСНУЛА за бугор ! А НКВД -НЕТ , Судоплатовых , что-бы наказать ВОРОВКУ -НЕТ ! Вот так и ...Телеведущий Набут...

Шукшина раскритиковала Клаву Коку после ее скандального выступления во Владивостоке

Шукшина раскритиковала Клаву Коку после ее скандального выступления во Владивостоке

Певица Клава Кока выступила на Дне Знаний во Владивостоке, исполнив несколько матных песен. Теперь скандальной артистке грозит наказание по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», передает CTnews.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх