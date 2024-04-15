Исторические напёрстки Иран vs Израиль: счёт 1 : 0 Ну что, персов можно поздравить, знатно они иудейцев макнули.
Иран vs Израиль: счёт 1 : 0
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Юрий Ильинов
Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа «дорого обошлась» ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов. «Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой», — написал Боррель. По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал «решительно, поскольку было единство между странами ЕС». При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном, женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев. Боррель также утверждает, что «российская пропаганда», борьбу с которой он сделал одним из приоритетов своей работы на посту главы евродипломатии, имела успех из-за существующего недовольства «остального мира» действиями Брюсселя. В частности, в «незападном» мире, по его словам, были обеспокоены неравномерным распределением вакцин во время кризиса коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата или несправедливостью в международных организациях. Покидающий через некоторое время свой пост Боррель, считает, что в дальнейшем ЕС должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса «весь остальной мир против Запада». Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов «везде и не только на словах».
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20 час.
Юрий Ильинов
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по расположению французских наемников в подконтрольном ВСУ Славянске, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. «По сообщениям от наших товарищей, прилетело в “располагу”, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам», — отметил собеседник агентства. Лебедев добавил, что треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По непроверенным данным, некоторые скорые прибыли из Павлограда. В середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных наемников, основу которых составляли французы. По данным Минобороны, тогда армии удалось ликвидировать более 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков соотечественников в Харькове «грубой манипуляцией русских».
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20 час.
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