Иран vs Израиль: счёт 1 : 0

Юрий Ильинов

Неудачная внешняя политика дорого обошлась ЕС, заявил Боррель БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Принципиально разная реакция Евросоюза на конфликт вокруг Украины и войну в секторе Газа «дорого обошлась» ЕС в отношениях с арабскими странами, Африкой, другими регионами незападного мира, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он изложил свои пессимистичные мысли на сайте европейской внешнеполитической службы в личном блоге, в котором фактически подводит итог своей деятельности на посту главного европейского дипломата в преддверии европейских выборов и формирования нового состава руководства евроинститутов. «Отсутствие единства обошлось нам очень дорого в арабском мире, а также во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии. Разница в нашей реакции на войны на Украине и в Палестине была широко использована российской пропагандой», — написал Боррель. По его словам, в случае с Украиной ЕС действовал «решительно, поскольку было единство между странами ЕС». При этом в конфликте в Газе, где уже погибли десятки тысяч человек, в основном, женщины и дети, ЕС не смог остановить боевые действия, справиться с гуманитарной катастрофой, содействовать освобождению заложников, несмотря на тесные отношения с Израилем и финансирование палестинцев. Боррель также утверждает, что «российская пропаганда», борьбу с которой он сделал одним из приоритетов своей работы на посту главы евродипломатии, имела успех из-за существующего недовольства «остального мира» действиями Брюсселя. В частности, в «незападном» мире, по его словам, были обеспокоены неравномерным распределением вакцин во время кризиса коронавируса, жесткой миграционной политикой, недостаточными усилиями по борьбе с изменением климата или несправедливостью в международных организациях. Покидающий через некоторое время свой пост Боррель, считает, что в дальнейшем ЕС должен сделать все, чтобы не допустить консолидации альянса «весь остальной мир против Запада». Для этого, по мнению Борреля, европейцам следует придерживаться своих принципов «везде и не только на словах».