Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 цитат Михаила Жванецкого, над которыми можно и посмеяться, и задуматься

15 цитат Михаила Жванецкого, над которыми можно и посмеяться, и задуматься

Сила талантливых людей в том, что их талант существует вне времени. Поэтому и высказывания Михаила Жванецкого, настоящего виртуоза слова, кажутся такими актуальными и сегодня, какими наверняка были и тогда, когда он их писал.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Есть мысль в словах -- это главное.
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17 час.
Валерий Прытких
Копия Зеленского. Артист неплохой. Но с убийствами в Одессе согласен. Был.
Ответить
16 час.

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