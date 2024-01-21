15 цитат Михаила Жванецкого, над которыми можно и посмеяться, и задуматься

Сила талантливых людей в том, что их талант существует вне времени. Поэтому и высказывания Михаила Жванецкого, настоящего виртуоза слова, кажутся такими актуальными и сегодня, какими наверняка были и тогда, когда он их писал.
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