Перестаньте использовать эти высокомерно звучащие фразы на работе

Вы можете думать, что говорите уверенно, но на самом деле вы можете показаться кичливым человекомУверенность и знания на работе — это хорошо, но иногда мы можем говорить вещи, которые, как нам кажется, подчёркивают нашу ценность как сотрудников, а на самом деле создают впечатление, что мы претенциозны или не уверены в себе.
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