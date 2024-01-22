Перестаньте использовать эти высокомерно звучащие фразы на работе

Вы можете думать, что говорите уверенно, но на самом деле вы можете показаться кичливым человекомУверенность и знания на работе — это хорошо, но иногда мы можем говорить вещи, которые, как нам кажется, подчёркивают нашу ценность как сотрудников, а на самом деле создают впечатление, что мы претенциозны или не уверены в себе.