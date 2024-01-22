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Перестаньте использовать эти высокомерно звучащие фразы на работе

Перестаньте использовать эти высокомерно звучащие фразы на работе

Вы можете думать, что говорите уверенно, но на самом деле вы можете показаться кичливым человекомУверенность и знания на работе — это хорошо, но иногда мы можем говорить вещи, которые, как нам кажется, подчёркивают нашу ценность как сотрудников, а на самом деле создают впечатление, что мы претенциозны или не уверены в себе.

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