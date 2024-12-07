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Рогов назвал дикостью и чушью санкции Зеленского против Грузии

Рогов назвал дикостью и чушью санкции Зеленского против Грузии

Введение Украиной санкций в отношении Грузии - "дикость, нелепость и чушь". Тако мнение в интервью РИА Новости высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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