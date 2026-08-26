Шоу-бизнес: Ушла от Гузеевой, чтобы спасти жизнь, родила в 40, мужа выбирала по звездам: Как астролог Василиса Володина живет в свои 50+

Василиса Володина. Кажется, мы знаем о ней абсолютно всё. Каждое утро миллионы зрителей встречали ее прогнозы с чашкой ароматного кофе, а ее мудрые, взвешенные советы в популярном телешоу «Давай поженимся!» разбирали на цитаты.
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