Мария Захарова: Концерты Канье Уэста в Петербурге под вопросом

Концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге 10 и 11 октября под вопросом из-за неподписанного договора.
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